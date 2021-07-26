25 haftalık hamile olan şarkıcı Bengü'den yeni poz!

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

42 yaşındaki Bengü, "İkinci mi?" derken, "Ne güzel sürpriz!" derken ve "Oğlumuz oluyor." derken, hoş geldin 25. hafta..." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

BENGÜ: HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM

Pandemi nedeniyle konser veremeyen Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıklamıştı. Sanatçı, konuyla ilgili, "Ağustos ayında da konserler başlıyor. Herhalde ekime kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım." ifadelerini kullanmıştı.

"BİR KIZ, BİR ERKEK YETER"

Bengü, ikinci bebeklerine eşinin ismi Selim'i koyacaklarını da söylemişti. Ünlü şarkıcı, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna ise, "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok. Yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız, bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim." yanıtını vermişti.

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