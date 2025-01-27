26. yaşını kutlayan Rabia Soytürk'e sevgilisinden romantik paylaşım
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, 26. yaşını sevdikleriyle beraber kutladı. Ünlü ismin sevgilisi Samet Vuruşan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi birçok dizide rol alan oyuncu Rabia Soytürk, 26. yaşını kutladı.
Ünlü isim, yeni yaşını yakın arkadaşlarının olduğu bir parti ile kutladı.
Soytürk'ün sevgilisi Samet Vuruşan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Vuruşan, Soytürk ile verdiği poza şu notu düştü:
'GÜLÜŞÜN KALBİMDEKİ KARANLIKLARI AYDINLATIYOR'
"Bugün seninle geçtiğim her anı daha da özel kıldığın gün. Hayatımı aydınlatan en güzel ışığım sensin. Gülüşün kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlatıyor ve seninle her bir gün, yeni bir macera. Senin yanındayken dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Nice mutlu yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle sevgilim."
İşte ünlü oyuncunun doğum gününden kareler...