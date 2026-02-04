27 yıllık evliliğini bitirmişti! Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan'dan ilk karesini paylaştı
Türk sinemasının ve podyumların zarafetiyle tanınan ismi Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini 2023 yılında sürpriz bir şekilde noktalamasının ardından, yeni bir aşka yelken aççmıştı. Bir süredir iş insanı Orkan Özkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Onan, bu ilişkisini artık saklamıyor. Onan, sevgilisi Orkan Özkan'dan ilk karesini paylaştı.
Türk sinemasının zarafetiyle sembolleşen ismi Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile hafızalara kazınan 27 yıllık "örnek evliliğini" geride bıraktıktan sonra, hayatında açtığı yeni sayfayı takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Boşanma günü adliyeye el ele giderek sergiledikleri o vakur duruşun ardından, Onan’ın kalbini iş insanı Orkan Özkan’a açması magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
İkilinin ilişkisine dair en dikkat çekici detay, Orkan Özkan’ın Arzum Onan’a olan hayranlığının aslında lise yıllarına dayanması. Yıllar sonra ortak dostları aracılığıyla yeniden yolları kesişen ikili, bu köklü bağın üzerine güçlü bir ilişki inşa etti. Arzum Onan, 50 yaşında yakaladığı bu ikinci baharı, şimdilerde karlar altındaki romantik karelerle taçlandırıyor.
İlişkinin en zorlu yanlarından biri, Orkan Özkan’ın yaşamını Los Angeles’ta sürdürüyor olması. Ancak bu uzaklık çift için bir engel teşkil etmiyor.
Arzum Onan, sevgilisini görmek için sık sık Amerika’ya uçarak uzak mesafe ilişkisini canlı tutuyor.