27 yıllık evliliğini bitirmişti! Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan'dan ilk karesini paylaştı

İkilinin ilişkisine dair en dikkat çekici detay, Orkan Özkan’ın Arzum Onan’a olan hayranlığının aslında lise yıllarına dayanması. Yıllar sonra ortak dostları aracılığıyla yeniden yolları kesişen ikili, bu köklü bağın üzerine güçlü bir ilişki inşa etti. Arzum Onan, 50 yaşında yakaladığı bu ikinci baharı, şimdilerde karlar altındaki romantik karelerle taçlandırıyor.