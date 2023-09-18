27 yıllık evlilik bitiyor! Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor

İlki 2000 yılında sinemaseverlerle buluşan 'X-Men' serisi ile dünya çapında şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanma kararı aldı. Hollywood'un en uzun süreli beraberliklerinden birinin kahramanları olan ikili, ortak bir açıklama ile ayrılığı duyurdu.

"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"

Ortak bir açıklama ile ayrılacaklarını duyuran ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" dedi.

Açıklamanın devamında "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" denildi.

54 yaşındaki Jackman ile kendisinden 13 yaş büyük eşinin Oscar ve Ava adında iki çocuğu bulunuyor.