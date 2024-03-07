27 yıllık evlilikleri bitmişti.. Arzum Onan’ın paylaşımında Mehmet Aslantuğ etiketi kafaları karıştırdı
Magazinin sevilen ve gözde çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi. Onan’ın yurtdışına çıktığı tatilden Mehmet Aslantuğ etiketi ile paylaşım yapması kafaları karıştırdı.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 10 yıllık evlilikleri geçen sene 10 dakikalık bir duruşmayla sona ermişti. Boşanma sonrası açıklamalarıyla sık sık gündem olan ikili bu kez Arzum Onan'ın paylaşımıyla adlarından söz ettirdi.
Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer alan Onan, burada çekildiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
ESKİ EŞİNİ ETİKETLEDİ
'Act Contemporary vesilesiyle gittiğimiz Milano'da bolca sanat, yemek ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun' notuyla pozlarını paylaşan Arzum Onan'ın yayınladığı bir fotoğrafa eski eşini etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Onan'ın paylaşımı akılları barıştılar mı? sorusunu getirdi.
Arzum Onan'a geçtiğimiz günlerde 'Mehmet Aslantuğ'la yeniden barışma ihtimali sorusu yönetildi. Onan , "Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda her zaman birlikteyiz bu anlamda" şeklinde yanıt vermişti.