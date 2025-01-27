3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur boşanıyor
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur'un evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edildi.
2023 yılında Muhammet Aydın ile dünya evine girerek 3. evliliğini yapan Tuğçe Tayfur, kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamış ve 2024 yılında Tuğçe Lina adını verdiği ikinci çocuğunu kucağına almıştı.
Şu sıralar 3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'ın sosyal medya hesaplarında birlikte olan fotoğraflarını sildiği görüldü.
'Tuğçe Tayfur Store' markası üzerinden babası Ferdi Tayfur ile de davalık olan Tuğçe Tayfur'un boşanacakları iddia edildi.
Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhammet Aydın, 'Tuğçe Tayfur Store' markasını durdurduğunu, 1,5 aydır evliliklerinde sorun olduğunu ve geçtiğimiz akşam kızını görmek için eve geldiğinde izin verilmediğini ve çıkan arbede sonucu geceyi karakolda geçirdiğini açıkladı.