3. çocuğuna hamile olan Tuğçe Tayfur boşanıyor

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhammet Aydın, 'Tuğçe Tayfur Store' markasını durdurduğunu, 1,5 aydır evliliklerinde sorun olduğunu ve geçtiğimiz akşam kızını görmek için eve geldiğinde izin verilmediğini ve çıkan arbede sonucu geceyi karakolda geçirdiğini açıkladı.