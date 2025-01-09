3 yıllık aşk bitti... Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı
Hollywood'un sevilen çifti ABD'li model Kaia Gerber ve ünlü oyuncu Austin Butler ile 3 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.
Son olarak rol aldığı Baz Luhrmann imzalı 'Elvis' filmindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Austin Butler ile 1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Cindy Crawford'ın modellik yapan kızı Kaia Gerber ayrıldı.
Fotoğraf: Getty
33 yaşındaki Butler ile 23 yaşındaki Gerber, üç yıldır birlikteydi. ABD basınında çıkan haberlere göre, ünlü çift 2024'ün son aylarında ayrılma kararı aldı.
Fotoğraf: Getty
Kaia ve Austin çiftinin ilişki yaşadığı haberleri ilk olarak Aralık 2021'de çıkmıştı. O dönemde Austin Butler, genç modelin katıldığı bir defilede onun ailesiyle sohbet ederken görülmüştü. O yıl tatillerde birbirlerini çok gördükleri belirtilen çiftin Şubat 2022'de Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdikleri öğrenilmişti.
Fotoğraf: Getty
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez 2022 yılında Met Gala'da kırmızı halıya birlikte çıkmıştı.
Fotoğraf: Getty