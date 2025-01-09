3 yıllık aşk bitti... Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı

Hollywood'un sevilen çifti ABD'li model Kaia Gerber ve ünlü oyuncu Austin Butler ile 3 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Elele Online

Elele Online
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3 yıllık aşk bitti... Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı - Resim : 1

Son olarak rol aldığı Baz Luhrmann imzalı 'Elvis' filmindeki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Austin Butler ile 1990'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Cindy Crawford'ın modellik yapan kızı Kaia Gerber ayrıldı. 

Fotoğraf: Getty

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3 yıllık aşk bitti... Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı - Resim : 2

33 yaşındaki Butler ile 23 yaşındaki Gerber, üç yıldır birlikteydi. ABD basınında çıkan haberlere göre, ünlü çift 2024'ün son aylarında ayrılma kararı aldı. 

Fotoğraf: Getty

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3 yıllık aşk bitti... Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı - Resim : 3

Kaia ve Austin çiftinin ilişki yaşadığı haberleri ilk olarak Aralık 2021'de çıkmıştı. O dönemde Austin Butler, genç modelin katıldığı bir defilede onun ailesiyle sohbet ederken görülmüştü. O yıl tatillerde birbirlerini çok gördükleri belirtilen çiftin Şubat 2022'de Sevgililer Günü'nü birlikte geçirdikleri öğrenilmişti.

Fotoğraf: Getty

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3 yıllık aşk bitti... Austin Butler ile Kaia Gerber ayrıldı - Resim : 4

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez 2022 yılında Met Gala'da kırmızı halıya birlikte çıkmıştı.

Fotoğraf: Getty