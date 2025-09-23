3 yıllık aşkta mutlu son! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan evlendi
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliği, Çelikkol'un sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla duyuruldu.
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 2022 yılının Mayıs ayında Mihre Mutlu ile olan beş yıllık evliliğini sonlandırmıştı. 42 yaşındaki oyuncu, 2023 yılının ilk gününde yeni bir aşka yelken açtığını Natali Yarcan ile olan romantik pozunu paylaşarak duyurmuştu.
Çift, ilişkilerini resmiyete dökerek evlendiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İbrahim Çelikkol, evlilik haberini hayranlarına eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafın altına düştüğü romantik notla verdi. Çelikkol, usta şair Özdemir Asaf'ın şu dizelerini kullanarak sevenlerini adeta mest etti:
"Öylesine güzel seviyorum ki seni
Öylesine saf
Öylesine temiz
Öylesine derin
Ve öylesine değil..."
Çiftin bu romantik karesi, kısa sürede binlerce beğeni alırken, sevenlerinden ve hayranlarından çok sayıda mutluluk dileği geldi.