30 kilo veren Ata Demirer'den 'Nasıl zayıflayacağız?' diye soranlara esprili yanıt

Ünlü komedyen Ata Demirer’in hem özel hayatındaki gelişmeler hem de yaşadığı çarpıcı fiziksel değişim son dönemde kamuoyunun en çok konuştuğu konularından biri oldu.

Uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele eden Demirer, yakın zamanda 30 kilogram vererek bambaşka bir görünüme kavuştuğunu ve bu başarısını düzenli uyku, spor ve uyguladığı bilinçli diyete borçlu olduğunu açıkça ifade etmişti. Öte yandan özel hayatında da mutlu günler geçiren komedyen, kısa bir süre önce Dilara Alemdar ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuş ve çiçeği burnunda çiftin Paris tatilinden paylaştığı romantik kareler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bu paylaşımlarda Demirer'in dikkat çeken zayıf hali bir kez daha ön plana çıkmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, kendisine sosyal medyadan sürekli yöneltilen "Nasıl zayıflarız?" sorusuna kayıtsız kalmayan Ata Demirer, kendine has mizahi üslubuyla bir video yayınladı.

Canlandırdığı eğlenceli diyetisyen karakteri aracılığıyla takipçilerine "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin" tavsiyesini vererek milyonları kahkahaya boğdu. Bu viral video, komedyenin kendi yaşam tarzı değişikliğini de yansıtan ve esasında basit, doğal gıdalara dönmenin kilo vermenin anahtarı olduğu yönündeki temel beslenme felsefesini esprili bir dille ortaya koydu.