37 yaşına giren Sinem Kobal'dan doğum günü pozları

1 / 8
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi .Ünlü çift, 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşarken 2022'de Leyla adını verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.
2 / 8
Uzun bir aranın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Kobal, doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
3 / 8
Instagram hesabında bir fotoğraf serisi yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımında Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu, Alp Navruz gibi ünlü isimler yer aldı.
4 / 8
37 yaşına giren Kobal, paylaşımın son karesinde ise eşi Kenan İmirzlaıoğlu'nun kendisine gönderdiği çiçeğe yer verdi.