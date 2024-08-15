37 yaşına giren Sinem Kobal'dan doğum günü pozları

Uzun bir aranın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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37 yaşına giren Sinem Kobal'dan doğum günü pozları - Resim : 1

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi .Ünlü çift, 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşarken 2022'de Leyla adını verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

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37 yaşına giren Sinem Kobal'dan doğum günü pozları - Resim : 2

Uzun bir aranın ardından Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Kobal, doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 

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37 yaşına giren Sinem Kobal'dan doğum günü pozları - Resim : 3

Instagram hesabında bir fotoğraf serisi yayınlayan ünlü oyuncunun paylaşımında Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu, Alp Navruz gibi ünlü isimler yer aldı. 

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37 yaşına giren Sinem Kobal'dan doğum günü pozları - Resim : 4

37 yaşına giren Kobal, paylaşımın son karesinde ise eşi Kenan İmirzlaıoğlu'nun kendisine gönderdiği çiçeğe yer verdi. 