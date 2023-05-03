3'üncü kattan düşen 'Pucca'nın oğlu Batı ikinci kez ameliyat oldu

'Pucca' lakaplı yazar Selen Pınar Işık'ın oyuncu Serhat Osman Karagöz ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz hafta 3'üncü kattan düşmüştü. Olayın ardından vücudundaki kırıklardan dolayı apar topar ameliyata alınan Batı, bugün ikinci operasyonunu geçirdi. Pucca ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bu kareyi paylaştı:

PUCCA: ÖMRÜMDEN 25 YIL GİTTİ

Batı düştükten sonra açıklama yapan Pucca: ''Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. Kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler.'' demişti.

"AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAM MUCİZE"

Serhat Osman Karagöz ise şunları söylemişti: Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı, fiyakalı bir o kadar da haşere... Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz... Akıl sağlığımı korumam mucize...