4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, spor salonundan görüntülerini paylaştı.
Bergüzar Korel, son dönemdeki göz alıcı değişimiyle magazin gündemindeki yerini koruyor. Sıkı bir disiplin ve yoğun bir çalışma programıyla 4 ay gibi kısa bir sürede tam 20 kilo vermeyi başaran ünlü oyuncu, antrenman yaptığı spor salonundan yeni bir kare paylaştı.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti.
Korel, spor salonunda çekilen videolarını sosyal medya hesabından yayımlayarak, değişim sürecini takipçileriyle paylaştı.
15 Eylül 2025'te çekilen bir videosunu paylaşan oyuncunun, spor yaparken zorlandığı anlar görüntülere yansıdı. Korel paylaşımına, "7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.
Korel, bu paylaşımın ardından güncel antrenman videosunu yayımladı. 8 ayda vücudundaki değişimi gözler önüne seren oyuncu, "20 Mayıs 2026, 30 kg, 3 set. Bu videoları paylaşıyorum çünkü ben ciddi sakatlıkları olan, ağrıdan korkan, hep yarı yolda pes eden biriydim, ona rağmen bebek adımlarıyla, yavaş yavaş 8 ayda bu noktaya geldim. İyi hoca, disiplin ve dikkatli beslenmeyle neler mümkün göstermek istedim" ifadelerini kullandı.