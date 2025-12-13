4 aydır yoğun bakımda olan oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablasından açıklama

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Duy Beni’ gibi yapımlarda rol alan İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta Kartal’da devrilen ağacın altında kaldı.

ABLASINDAN AÇIKLAMA

Dehşet dolu anlar yaşanırken, Yıldız yoğun bakıma kaldırıldı. Uzun zamandır hastanede yatan oyuncunun ablası Ela Altınay, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"İNANIYORUM İYİLEŞİYORSUN"

Altınay; "Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.