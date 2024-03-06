4 gün komada kalan Madonna, o zor günleri anlattı: "Tanrı'nın yanıma gelmek ister misin?' dediğine emindim"

"HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ"

65 yaşındaki Madonna; "Her akşam sahneye çıkmak beni fiziksel anlamda çok zorlamıyor" derken sözlerine şöyle devam etti: Duygusal anlamda daha çok zorlanıyorum. Çünkü size hayatımın hikâyesini anlatıyorum. Kalbimi size açıyorum. Çok kez düştüm ve çok incindim ama hiçbir şey beni durduramaz."