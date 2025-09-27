4. kez anne olan Wilma Elles, doğumdan 8 gün sonra eski formuna kavuştu
Dördüncü çocuğunu geçtiğimiz günlerde dünyaya getiren ünlü oyuncu Wilma Elles, doğum sonrası verdiği kilolarla magazin gündemine oturdu. Hamileliği süresince aldığı kilolarla dikkat çeken Elles, doğumun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hızla eski formuna kavuştu.
2010 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle Türkiye'ye gelen ve kariyerini ülkemizde sürdüren Alman oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken, doğum sonrası paylaştığı karelerle de şaşkınlık yarattı.
Avukat Mehmet Şah Çelik ile mutlu evliliğini sürdüren Elles, kısa sürede forma girmesiyle gündem oldu.
5 Ekim 2023'te üçüncü çocuğu Manolya Tiara'yı kucağına alan Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, duygularını ve yeni doğan oğlu Leon Mirza'yı şu sözlerle karşıladı:
"Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun."
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Wilma Elles, takipçilerini hayrete düşüren bir paylaşım yaptı. Oyuncu, doğumdan bir gün önce ve doğumdan sadece 8 gün sonra çekilen bikinili pozlarını yan yana yayınlayarak vücudundaki inanılmaz hızlı değişimi gözler önüne serdi.