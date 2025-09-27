4. kez anne olan Wilma Elles, doğumdan 8 gün sonra eski formuna kavuştu

5 Ekim 2023'te üçüncü çocuğu Manolya Tiara'yı kucağına alan Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü oyuncu, duygularını ve yeni doğan oğlu Leon Mirza'yı şu sözlerle karşıladı:

"Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun."