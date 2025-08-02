4. kez anne olmaya hazırlanan Wilma Elles bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçerek adını Mücella Elles olarak değiştirmişti. Dördüncü kez anne olma heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, hamileliğinin altıncı ayında yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Sosyal medya hesabından düzenlediği cinsiyet belirleme partisinden kareler paylaşan Elles, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Biz de aramızda küçük bir Cinsiyet Belirleme Partisi yaptık... Çoğu tahminleri doğru. It's a boy... Milat'a erkek kardeş geliyor... Hepimiz çok heyecanlıyız, az kaldı. Ama en önemlisi sağlık."

Mücella Elles'in bu duyurusunun ardından, Milat'a erkek kardeş geleceği haberi hayranları arasında büyük bir sevinç yarattı. Aile, yeni üyelerini sağlıkla kucaklamak için gün sayıyor.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da takip edilen Elles, 2014 yılında Arif Kerem Göğüş ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikizleri olan oyuncu, 2019 yılında Göğüş ile yollarını ayırmıştı.

Elles, 16 Aralık 2022 tarihinde ise Mehmet Şah Çelik ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden 2024 yılında hamile olduğunu duyuran ünlü isim, 5 Ekim'de kızını kucağına alarak üç çocuk annesi olmuştu. Kısa bir süre sonra, ailesine yeni bir üyenin daha katılacağını müjdeleyen Elles, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.