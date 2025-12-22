4 yıl aradan sonra setlere döndü! Hülya Avşar, 'Fazilet Aydan' karakterine hayat verecek

Televizyon dünyasının en karizmatik figürlerinden Hülya Avşar, yaklaşık dört yıllık bir aranın ardından ekranlara dönüyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve hazırlık süreci büyük bir gizlilikle yürütülen Aynı Yağmur Altında dizisi, sadece Avşar kızı’nın dönüşüyle değil, aynı zamanda onun kariyerinde bir dönüm noktası olarak görülen radikal imaj değişikliğiyle de şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımı haline geldi.

Baba Yapım imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu bu iddialı projede Hülya Avşar, geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir kadın olan Fazilet Aydan karakterine hayat veriyor. Rolü gereği tesettüre giren ve başörtülü haliyle ilk kez kamera karşısına geçen ünlü yıldızın setten sızan görüntüleri, onun her role bürünebilen usta oyunculuk yeteneğini bir kez daha kanıtlarken, sosyal medyada da büyük bir merak ve beğeni dalgası yarattı.

Dizinin hikaye kurgusu ve çekim ölçeği de en az kadrosu kadar ihtişamlı bir tablo çiziyor. Hikaye, Londra’da düzenlenen bir Gazze protestosu sırasında yolları kesişen ancak kaderin onları İstanbul’da bambaşka sırlar ve imkansızlıklar içerisinde yeniden bir araya getirdiği Ali ve Rosa’nın dokunaklı aşkını merkezine alıyor.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde Londra’nın tarihi atmosferinde başlayan dizi, yurt dışı sahneleriyle görsel bir şölen vadederken, olay örgüsündeki toplumsal duyarlılıklar ve derin aile bağlarıyla da izleyicinin kalbine dokunmayı hedefliyor. Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın genç enerjisiyle başrolleri paylaştığı yapımda, Hülya Avşar’ın canlandırdığı Fazilet Aydan karakteri, bu imkansız aşkın ve aile içindeki çatışmaların tam odağında, hikayenin tüm dengelerini değiştirecek kilit bir figür olarak konumlanıyor.

Aynı Yağmur Altında, oyuncu kadrosuyla da adeta bir şampiyonlar ligini andırıyor. Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur ve Erkan Can gibi birbirinden dev isimlerin yer aldığı kadro, dizinin sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda çok katmanlı bir karakter draması olacağının sinyallerini veriyor.

Özellikle Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi iki dev ismin yeniden aynı projede buluşması, izleyici için nostaljik bir heyecan yaratırken, Fazilet Aydan’ın hikayedeki otoriter duruşu ve gizemli geçmişi dizinin merak unsurlarını diri tutuyor. 2026 yılının ilk aylarında yayına girmesi beklenen bu dev prodüksiyon, Hülya Avşar’ın ekranlara vedasını muhteşem bir geri dönüşe çevirerek şimdiden televizyon tarihindeki yerini sağlamlaştırmış görünüyor.