4 yıllık aşk sona erdi... Demet Şener ve Tolga Arman ayrıldı
1995 Türkiye Güzeli olan Demet Şener, Tolga Arman ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyordu. Dört yıldır birlikte olan Demet Şener ve iş insanı Tolga Arman, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
İbrahim Kutluay ile yollarını ayırdıktan Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan ancak mutluluğu kısa süren Demet Şener, uzun yıllardır Tolga Arman ile aşk yaşıyordu.
Dört yıldır birlikte olan 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener ile iş insanı Tolga Arman ayrılık kararı aldı.
Şener'in ayrılık nedeni için; "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Öte yandan Şener'in evlilik teklifi aldığı iddiaları magazin gündemine düşmüştü.