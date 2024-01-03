40 kilo veren Halil Ergün'den zayıflama ameliyatı olduğuna dair iddialara yanıt: Bedenimle barıştım, ameliyat yok
Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Tekin karakteri ile hafızalara kazınan Halil Ergün son haliyle gündeme gelmişti. 40 kilo veren usta oyuncu zayıflama ameliyatı olduğuna dair iddialara yanıt verdi.
'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran Halil Ergün 40 kilo verdi. Usta oyuncunun obezite ameliyatı olduğu iddia edildi. Ergün iddialar sonrası sessizliğini bozdu.
"Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!"
Bu iddialar sonrası Halil Ergün sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.
Ergün açıklamasında "Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!" dedi.