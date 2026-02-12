45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'a veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Sanat dünyası, 11 Şubat 2026 tarihinde gelen bu acı haberle sarsıldı. 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu maalesef hayata gözlerini yumdu. Genç yaşta aramızdan ayrılan usta oyuncu için bugün cenaze töreni düzenlendi. . Törene, özellikle "Poyraz Karayel" dizisinden rol arkadaşları olan İlker Kaleli, Emel Çölgeçen, Cem Cücenoğlu ve Celil Nalçakan gibi pek çok ünlü isim katılarak son görevlerini yerine getirdi.
Sanat dünyasının en beyefendi isimlerinden biri olan Kanbolat Görkem Arslan, dün 45 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer Kılıçarslan rolüyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu, bugün (12 Şubat 2026 Perşembe) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Beyoğlu’ndaki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ancak kurtarılamayan Arslan için bugün ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde bir tören düzenlendi.
Törene tekerlekli sandalye ile katılan baba Kanbolat Arslan’ın oğlunun tabutunu öperek vedalaşması, cami avlusundakileri gözyaşlarına boğdu. Annesi ise yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
Törene; İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Celil Nalçakan, Deniz Çakır, Birce Akalay, Ebru Şahin, Nur Sürer ve Emel Çölgeçen gibi birçok ünlü isim katılarak son görevlerini yerine getirdi.