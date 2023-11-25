'45 yıllık sanatçıyım, bir evim vardı onu da pandemide kaybettim. Bunlar akıllıysa...'

Uzun yıllar boyunca Mehmet Ali Erbil ile ekranda iyi bir ikili olan Çiğdem Tunç, 2. Sayfa programına konuk oldu. Çiğdem Tunç pandemi döneminde işlerin durduğunu ve bir süre annesine baktığını anlatıyor; hayatına devam edebilmek için evini sattığını söylüyor.

Çiğdem Tunç, kısa sürede zenginleşen fenomenler için şu yorumu yaptı: 45 yıllık sanatçıyım. Bir evim vardı pandemide sattım…

Bunlar akıllıysa ben gerizekalıyım! pic.twitter.com/FBu6JxMEzH November 24, 2023

Tunç programda kısa sürede zenginleşen fenomenler için şu yorumu yaptı: 45 yıllık sanatçıyım. Bir evim vardı pandemide sattım… Bunlar akıllıysa ben gerizekalıyım!

İşte Çiğdem Tunç’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hayatımı devam ettirebilmek için pandemide evimi sattım. Nakit sıkıntısı yaşadım. 45 yılda 1 tane ev almıştım. Öyle çok büyük kazançlar olmuyor yaptığım işlerden. Durduğum zamanlar oldu. Anneme baktım. Evim vardı, evimi nakite çevirdim. Alıştığım yerde, alıştığım mahallede kiraya çıktım.

• Ben de geçmişte maddi anlamda istismar edilmiş olabilirim. Hakkım teslim edilmemiş olabilir. Bunlara hak veriyorum. Beni projenin kendisi heyecanlandırmıştır, bir teklif aldığım zaman gözümde dolar işaretleri belirmez. Ben parayı hep ikinci planda düşündüm.

• Soyut bir tiyatrom var adımı taşıyan, onun bir binası yok. Rabbim sana veriyorsa da vermiyorsa da bir hayır vardır. Allah korusun depremli bir ülke… Ben tek başımayım. Bir tiyatrom var. 20 kişi çalışıyor. 2000 kişi çalıştıran holdingler var. Dünya çapında bir kriz.

• Benim karnım doyuyordu, kendimi geçindirecek bir param vardı. İntihar eden sanatçı dostlarımız oldu. Ev alınır, satılır… alınmazsa da bir hayır vardır.

• Kenara para elbette attım. Her sabah aynaya dimdik bakıyorum. İnsanlar öldü, büyük kayıplar yaşandı, evine ekmek götüremediği için canına kıyan insanlar oldu. Can sağlığı önemli. Ben yine çalıştım, sevdiğim işi yaptım. Sevdiğim insanlar yanımdaydı. Ben inançlı insan olduğum için onun mucizevi yönlerine inanıyorum.