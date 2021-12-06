47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Kırmızı halıda şıklık yarışı
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Tören öncesi ünlü isimler kırmızı halıda şıklıklarıyla boy gösterdi. Sizler için 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin en iyi kırmızı halı stillerini hazırladık.
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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. İşte ünlü isimlerin göz kamaştıran kırmızı halı görünümleri...
Melis Sezen bu sene 'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül aldı. Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesi ile Melis Sezen kırmızı halıda şıklığını konuşturdu.
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Gecenin açılışını yapan Demet Özdemir herkes tarafından beğeni topladı.
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Rachel Araz Kiresepi
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