5 ay içinde 2 büyük acı! Zerrin Özer'in ablası hayatını kaybetti

Geçtiğimiz mayıs ayında ablası Tülay Özer'i kaybetmenin acısını yaşayan Zerrin Özer, bir kez daha kardeş acısıyla yıkıldı.

SANATÇI ABLASINI KAYBETTİ

Son günlerde yeni şarkı heyecanı yaşayan usta sanatçı Zerrin Özer, kendisi gibi sanatçı ablası Tülay Özer'i mayıs ayında kaybetti.

Özer'in cenazesine, Oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda kişi katıldı. Kardeşi acısıyla kahrolan Zerrin Özer, cenaze töreninde fenalaştı.

BİR ABLASINI DAHA KAYBETTİ

Temiz Magazin'in haberine göre ünlü sanatçının ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti. Peş peşe yaşadığı kayıplarla zor günlerden geçen Zerrin Özer'in acısı yürekleri burktu.