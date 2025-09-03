5 ay önce doğum yapan Michelle Keegan karın kaslarını gösterdi
İngiliz televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri olan Michelle Keegan, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda göz alıcı stili ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 5 ay önce doğum yapan Keegan, karın kaslarını gösterdi.
Michelle Keegan ile Mark Wright, ilk olarak X Factor adlı yarışmanın kamera arkasında tanıştı ardından 2015 yılında evlendiler.
2015 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift, ilk bebeklerini de geçtiğimiz mart ayının ilk yarısında kucaklarına aldı.
Keegan ve Wright; ilk kez evlat sahibi olduklarını ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Ünlü oyuncu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Keegan, bikinili pozuyla hiç doğum yapmamış gibi görünüyordu.