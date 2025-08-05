5 yıl sonra ikinci kez evlenen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'den ilk paylaşım: "Yarım kalan hikâyemizi tamamlamaya söz verdik.”

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kaya Kumarki, 5 yıl aradan sonra ikinci kez nikah masasına oturdu. Çift, 2016 yılında başlayan evliliklerini 2020'de sonlandırmış, ancak kızları Yemin'in de etkisiyle 2024'te yeniden bir araya gelme kararı almıştı.

Teknede yapılan düğün sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımı yapan Duygu Kaya Kumarki, bu birleşimi "yeniden başlamak" yerine, "yarım kalan hikâyemizi tamamlamaya söz verdik" diyerek tanımladı.

Bu duygusal ifade, çiftin yeniden birleşme kararlarının ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koydu. Çift, bu mutlu günlerinde yanlarında olan dostlarına ve sevenlerine de teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.

İsmail Hacıoğlu, önceki evliliğinin ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerle ilişkiler yaşamış, ancak bu birliktelikler nikah masasına taşınamamıştı. Hacıoğlu'nun eski eşiyle yeniden evlenmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yeni başlangıç, çiftin hayranları tarafından sevinçle karşılandı.