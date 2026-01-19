5 yıllık aşkta mutlu son! Fenerbahçe'nin yıldızı evleniyor

31 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş ve bu evliliğinden Maria Laura ile Samuel Davi adında iki çocuk babası olmuştu. 2018 yılında sona eren bu evliliğin ardından Talisca, hayatının yeni dönemini Carolaine Freitas ile birleştirmeye hazırlanıyor.