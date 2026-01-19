5 yıllık aşkta mutlu son! Fenerbahçe'nin yıldızı evleniyor
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, özel hayatında büyük bir mutluluk yaşıyor. Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas’a romantik bir evlenme teklifinde bulunan yıldız futbolcu, bu özel anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.
Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca, 17 Ocak 2026 gecesi özel hayatındaki en mutlu adımlardan birini atarak 5 yıllık sevgilisi Carolaine Freitas’a romantik bir evlenme teklifi yaptı. Brezilyalı futbolcu, bu özel anı takipçileriyle paylaşarak adeta sosyal medyayı salladı.
Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan çift, evlilik yolunda attıkları ilk adımı ortak bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımda şu samimi ifadeler yer aldı:
"5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet!"
Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye, hem sarı-lacivertli taraftarlardan hem de futbol dünyasinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.
Talisca'nın evlilik teklifine "evet" diyen Carolaine Freitas, Brezilya doğumlu bir model ve sosyal medya fenomenidir. Talisca'nın Suudi Arabistan kariyeri boyunca da yanında olan Freitas, futbolcunun İstanbul'daki yeni yaşamına en büyük destekçisi olarak eşlik ediyor.
31 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş ve bu evliliğinden Maria Laura ile Samuel Davi adında iki çocuk babası olmuştu. 2018 yılında sona eren bu evliliğin ardından Talisca, hayatının yeni dönemini Carolaine Freitas ile birleştirmeye hazırlanıyor.