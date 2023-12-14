50 kere tüp bebek yaptıran Aylin Coşkun'dan yeni açıklama: Ben mücadele ediyorum, takdir Allahın

'Sinsirella', 'Don Kişot' ve 'Yok Artık' gibi parçalarla bilinen ve uzun bir süredir gözlerden uzak, sakin bir hayat süren ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, bir mekan çıkışında görüntülendi. 50 kez tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"Ben mücadele ediyorum"

Aylin Coşkun, "Çocuk çok istedikçe Allah vermiyor. Ben mücadele ediyorum. Takdiri Allah verecek." dedi.

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile evlenmişti.

"Sinsirella hep gündemde"

Yeni projeleri olacağını söyleyen şarkıcı, "Çocuk tedavisinde ara vermiştim. Yorgun süreç geçirdim. Yazın yeni eserler gelecek. Zamanında günde 3-4 sahne alıyordum, özlememişim. İnsanlarla buluşmayı özledim. Bana video gönderip, 'Bakın çocuğum Sinsirella söylüyor' demelerini özledim. 'Sinsirella' hep gündemde" dedi.

"Bence Aleyna kendi ayağına sıktı"

Şarkıcı, "Aleyna Tilki sahnelerinin engellendiğini açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu karşısında ise şöyle konuştu: "Yıllardır canım istemediği için sahne almıyorum. Piyasa 1-2 menajerle dönüyor. Menajer birinin hayatını bitiremez ama... İyi şarkı yapmazsanız bitersiniz. Başka biri istendiği halde, 'O gün sahnesi var, bunun sahnesi daha iyi' denildiğine şahit oldum. Bence Aleyna kendi ayağına sıktı."