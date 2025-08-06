50 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olan kadının değişimi

TikTok'ta @michellewood165 kullanıcı adıyla paylaşım yapan Michelle Wood , estetik ameliyat sonrası iyileşme sürecini adım adım anlattığı paylaşımla gündeme geldi.

Genç yaşlarından itibaren dış görünüşü nedeniyle yaşadığı özgüven sorunlarını dile getiren Wood, bu değişim kararını almasının ardındaki psikolojik süreci de açıkça paylaştı.

İKİ KEZ AŞIRI KİLO VERDİ

Wood, hayatında iki kez aşırı kilo verdiğini ve bunun cildinde çok fazla hasara yol açtığına inandığını açıkladı.

YÜZÜNDEKİ RADİKAL DEĞİŞİM

Wood'un ameliyatlar sonrası değişimi, özellikle yüz hatlarında oldukça belirgin. Yüzünün genel yapısını, çene hattını ve burun şeklini değiştiren bir dizi operasyon geçirdiği belirtiliyor. Bu operasyonlar sayesinde daha keskin ve ince yüz hatlarına sahip olan Wood'un eski haliyle arasındaki fark, görenleri hayrete düşürüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir kısım kullanıcı, bu denli radikal bir değişimin risklerine dikkat çekerken, bir kısmı ise Wood'u mutlu ve özgüvenli hissettiği için destekliyor. Yapılan yorumlarda, "Bu, aynı kişi olamaz" veya "Tamamen farklı biri gibi görünüyor" gibi ifadeler sıkça kullanılıyor.

Wood ise bu tepkilere karşı, yeni görünümünün kendisine iyi hissettirdiğini ve bu karardan pişman olmadığını dile getiriyor.