50 yaşındaki Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı

Dünyaca ünlü Alman model ve sunucu Heidi Klum, kilosu ve kilosunu nasıl koruduğuyla ilgili açıklamalar yaptı. Eski Victoria's Secret mankeni olan 50 yaşındaki Klum, Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı.

Kahvaltıda 3 yumurta yiyor

Bir takipçisinin "Kaç kilosunuz?" sorusuna, tartıya çıktığını gösteren fotoğrafla yanıt veren Klum, 62,5 kilo olduğunu açıkladı.

Bir başka takipçisinin de uyguladığı diyeti sorması üzerine ünlü model, günde 900 kalori aldığını söyledi. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtti.

"Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum"

Kilo ve diyet sorularının ardından, Heidi Klum deyince ilk akla gelenlerden biri olan, kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile evliliği hakkında soru geldi. Bir takipçisi Klum'a, "Tom'un annesi gibi hissetmiyor musunuz, yoksa yaş sorun değil mi?" diye sordu.

Klum da, "Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum" diye yanıt verdi.

Heidi Klum ve ünlü müzik grubu Tokio Hotel’in gitaristi Tom Kaulitz, Aralık 2018’de nişanlandı, Şubat 2019’da gizli bir törenle evlendi.