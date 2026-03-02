51. Cesar Film Ödülleri'nde Cesar Onur Ödülü’nü alan Jim Carrey, yeni haliyle görenleri şaşırttı

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, Fransız sinemasının prestijli ödül töreni 51. Cesar Ödülleri'nde bu yılın "Onur Ödülü"ne layık görüldü. 64 yaşındaki usta oyuncu, konuşmasının tamamını Fransızca gerçekleştirerek törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.





“OYNADIĞINIZ HER KARAKTER HEYKELTIRAŞIN ELİNDEKİ KİL GİBİDİR”



"The Mask" ve "The Truman Show" gibi kült yapımların yıldızı Jim Carrey’yi sahneye, 22 yıl önce "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filminde birlikte çalıştığı yönetmen Michel Gondry davet etti. Carrey, ödül konuşmasında sanatına dair şu ifadeleri kullandı:

Bir oyuncu olarak oynadığınız her karakter, heykeltıraşın elindeki kil gibidir ve onu gönlünüzce şekillendirirsiniz. Bu sanatı, kalplerini bana gerçekten açan bu kadar çok insanla paylaştığım için ne kadar şanslıyım.





“DİLİM YORULDU”



Törene kızı Jane, torunu Jackson ve kız arkadaşı Mina ile katılan Carrey, ailesinin kökenlerinin Fransa'ya dayandığını belirtti. Konuşmasının en dokunaklı kısmında ise babasına teşekkür etti:

Harika aileme, kızım Jane'e ve torunum Jackson'a teşekkür ederim. Sizi şimdi ve sonsuza dek seviyorum. Sevgili eşim Mina'ya teşekkür ederim. Seni seviyorum Mina. Ve son olarak, tanıdığım en komik adama, bana sevginin, cömertliğin ve kahkahanın değerini öğreten babam Percy Joseph Carrey'e teşekkür ederim.

Ünlü aktör, konuşmasını her zamanki mizahi tavrıyla şu sözlerle noktaladı:

"Peki, Fransızcam nasıldı? Neredeyse vasat, değil mi? Beni affedin, Fransızca konuşmuyordum, sadece öğreniyorum. Dilim yoruldu."



GÖRÜNÜMÜNDEKİ DEĞİŞİM GÜNDEMDE



Gecede ödül kadar konuşulan bir diğer konu ise Carrey’nin yüzündeki değişim oldu. Kariyeri boyunca mimiklerini ustalıkla kullanmasıyla tanınan aktörün yeni görüntüsü, sosyal medyada pek çok yorumu beraberinde getirdi. Takipçileri, bu değişimin doğal yaşlanma süreci mi yoksa estetik müdahale mi olduğu konusunda farklı görüşler paylaştı.











