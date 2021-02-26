53 yıllık aşk: En büyük korkusunu paylaştı

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Betül Cüreklibatur ise 2018 yılında yayınlanan bir röportajında tanışma anlarını şöyle anlatıyor:

B.C.: Arkadaş toplantısında. Fahrettin çok hoş adamdı, çevresi kadınlarla doluydu. Eee bir de ünlü… Ama ben pek oralı olmadım, lafın kısası benim sessiz duruşum onun dikkatini çekmiş.

“Bu kız bana niye yanaşmıyor” diye...

B.C.: Evet. “Herkes peşimde koşarken bu kadın neden bana bakmadı” egosu ile başladı. Tanıştık ve çok farklıydı o. Egosuz, bildiğin köyden gelmiş, özünü kaybetmemiş bir adam gibi. Tanıştık, derken birbirimizin vazgeçilmezi olduk ve bir yıl sonra evlendik.