6 ay önce anne olmuştu... Sosyetenin tanınan ismi Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

İş dünyasının tanınmış simalarından Cemal Özgörkey’in yeğeni olan otuz yaşındaki Leyla Mizrahi’nin, uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık neticesinde yaşamını yitirmesi cemiyet hayatında büyük bir üzüntü yarattı.

Henüz altı ay önce anne olmanın sevincini yaşayan genç kadının bu kadar erken ve beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılması, Özgörkey ve Mizrahi ailelerini tarif edilemez bir yasa boğdu. Ailesi tarafından yayımlanan taziye ilanında, Leyla Mizrahi’nin zamansız kaybının derin üzüntüsü ifade edilirken, hatırasının her zaman sevgi ve özlemle kalplerde yaşatılacağı vurgulandı.

Sevenlerinin gözyaşları içinde veda etmeye hazırlandığı Leyla Mizrahi’nin cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.