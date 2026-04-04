6 kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu son durumu hastane odasından paylaştı

Uzun bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle daha önce altı kez operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha ameliyat masasına yatacağını açıklayan 30 yaşındaki oyuncu, son iki yıl içerisinde yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı:

"BİR SÜRE DAHA BURALARDAYIM"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Uzun süredir tedavi gören Bekiroğlu, hastane odasından çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayımladı. Paylaşımına kısa ama dikkat çeken bir not ekledi: "Bir süre daha buralardayım." Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve geçmiş olsun mesajı aldı.