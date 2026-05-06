60'lı yılların ünlü şarkıcısı Mehmet Taner hayatını kaybetti

Besteci Ali Kocatepe, 1960 ve 1970 yılların ünlü sanatçısı Mehmet Taneri'nin vefat ettiğini duyurdu.

Kocatepe, "1960'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60 ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN DAYISI

Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı olan Taneri, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Çilingiroğlu, dayısı için yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

MEHMET TANERİ KİMDİR?

Mehmet Taneri, 'Seni Sevmek', 'Sen, Sen, Sen', 'Bir Zamanlar' gibi Türk pop müziğine birçok şarkı kazandırdı. Taneri, o zamanlar yılın erkek sanatçıları arasında yer almıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmleriyle de adından söz ettirmişti.