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63 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker’den botoks çıkışı: ‘Hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetiğim böyle"
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, Cihangir sokaklarında köpeğini dolaştırırken görüntülendi. Peker, botoks iddialarına yanıt verdi.
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Karam', 'Ateşini Yolla Bana', 'Bir Efsane' şarkılarının mimarı olan ünlü şarkıcı Hakan Peker, önceki akşam Cihangir’de köpeğini dolaştırırken objektiflere takıldı.
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Hürriyet’in haberine göre Peker, “63 yaşında olmanıza rağmen yüzünüzde kırışıklık yok. Botoks yaptırdınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetiğim böyle. 40 yaşındayken de bunu soruyorlardı. 63 yaşına geldim hâlâ konuşuluyor. Ben genç gösteriyorum, yüzümü gerdirme gibi bir işlem de hiç yaptırmadım. İhtiyacım yok.”
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