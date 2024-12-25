63 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker’den botoks çıkışı: ‘Hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetiğim böyle"

Hürriyet’in haberine göre Peker, “63 yaşında olmanıza rağmen yüzünüzde kırışıklık yok. Botoks yaptırdınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır, hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetiğim böyle. 40 yaşındayken de bunu soruyorlardı. 63 yaşına geldim hâlâ konuşuluyor. Ben genç gösteriyorum, yüzümü gerdirme gibi bir işlem de hiç yaptırmadım. İhtiyacım yok.”