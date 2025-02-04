67. Grammy Ödül töreninde Jennifer Lopez rüzgarı esti! Tarzı ile gece damga vurdu
Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde, müzik dünyasının en prestijli ödülleri geçtiğimiz sahiplerini buldu. Geceye, Jennifer Lopez'in dikkat çeken tarzı damga vurdu.
Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde, müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de Grammy Ödülleri'nde boy gösterdi.
Ünlü şarkıcı Lopez önce kırmızı halıda parlak bordo rengi derin dekolteli bir elbise ile katıldı. Saçları sıkı bir şekilde toplayan Lopez, ışıltılı bir küpe ve kolyeyle gece damga vurdu.
Ünlü şarkıcı 2 Şubat 2025'te Los Angeles, Kaliforniya'da Crypto.com Arena'da düzenlenen 67. GRAMMY Ödülleri sırasında sahnede Shakira'ya "Las Mujeres Ya No Lloran" adlı şarkısıyla En İyi Latin Pop Albümü ödülünü verdi.
Etkinlik için Jennifer, parlak, şampanya renginde uzun bir etekle eşleştirilmiş uzun kollu bir siyah üst tercih etti. Jennifer'ın Grammy tarzı beğeni topladı.