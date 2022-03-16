7 aylık hamile olan Hande Soral, son halini paylaştı: "Göbek güncellemesi" notunu düştü

Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Ümit' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi. Bu mutlu evliliğini sürdüren Hande Soral ve İsmail Demirci çifti, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

"GÖBEK GÜNCELLEMESİ"

Hamileliğinde 29 haftayı geride bırakan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Soral paylaşımına, 'Göbek güncelleme!' notunu ekledi.

"BOĞA ERKEĞİ OLACAK"

Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Mayıs ayının üçüncü haftası gibi bebeğinin doğmasını beklediklerini söyleyen sanatçı "Boğa erkeği olacak" dedi.