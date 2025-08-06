7 gün önce annesini kaybeden Ercan Saatçi'den paylaşım

Ünlü şarkıcı Ercan Saatçi, geçtiğimiz günlerde annesinin kaybıyla yıkıldı. Gözyaşları içinde annesini son yolculuğuna uğurlayan Saatçi, sosyal medya hesabından duygulandıran bir kare yayınladı.

7 gün önce annesini kaybeden Ercan Saatçi'den paylaşım

Ercan Saatçi, 30 Temmuz'da annesinin kaybıyla yıkıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan Saatçi, annesinin 7'si için bir paylaşım yaptı.

ANNESİNİ PAYLAŞTI

 Annesinin vefatının 7. gününde bir kare yayınlayan Saatçi "7" notunu düştü.7 gün önce annesini kaybeden Ercan Saatçi'den paylaşım - Resim : 1