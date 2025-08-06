7 gün önce annesini kaybeden Ercan Saatçi'den paylaşım

Ercan Saatçi, 30 Temmuz'da annesinin kaybıyla yıkıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan Saatçi, annesinin 7'si için bir paylaşım yaptı.

ANNESİNİ PAYLAŞTI

Annesinin vefatının 7. gününde bir kare yayınlayan Saatçi "7" notunu düştü.