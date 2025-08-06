7 gün önce annesini kaybeden Ercan Saatçi'den paylaşım Ünlü şarkıcı Ercan Saatçi, geçtiğimiz günlerde annesinin kaybıyla yıkıldı. Gözyaşları içinde annesini son yolculuğuna uğurlayan Saatçi, sosyal medya hesabından duygulandıran bir kare yayınladı. 06 Ağustos 2025 Ercan Saatçi, 30 Temmuz'da annesinin kaybıyla yıkıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşayan Saatçi, annesinin 7'si için bir paylaşım yaptı. ANNESİNİ PAYLAŞTI Annesinin vefatının 7. gününde bir kare yayınlayan Saatçi "7" notunu düştü. sık okunanlar Alişan eşinin üniversiteyi kazandığını duyurdu Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi astro haber 7 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 6 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 5 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... magazin Şarkıcı Bengü’nün kızı Zeynep 6 yaşına girdi! Berk Oktay'dan 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi 50 yaşında yüz gerdirme ameliyatı olan kadının değişimi