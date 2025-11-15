7 Kocalı Hürmüz'de kriz: Kulis adabına uyum sağlayamadı

Müjdat Gezen’in yönettiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, 10 yıl sonra seyircisiyle buluştu. Müzikalin ana kadrosunda Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis bulunurken Mine Koşan da konuk sanatçı olarak yer aldı.

Hürriyet'te yer alan iddialara göre Mine Koşan, işaret verilerek çıktığı kaside sahnesine geç kaldı ve Çağla Şıkel de “Zamanında sahneye girmedi” diyerek serzenişte bulundu.

YAPIMCILARA ŞİKAYET EDİLDİ

Ayrıca Koşan’ın çok tütün ürünü içtiği öne sürülerek yapımcılara şikayet edildi. Yapımcılar ise usta sanatçıyı arayarak işine son verdi.

"ÇİRKİN BİR DAVRANIŞ"

Mine Koşan’ın kardeşi ve menajeri Ayda Koşan ile konu ile ilgili konuştuk. Koşan, olayları yargıya taşıyacaklarını söyledi: “Bir telefonla bizim organizasyondan ayrıldığımızı söylediler. Ekiple sorunumuz yoktu. Bizi yönlendiren çocuk, sahne işaretini duymadığı için kapımızı geç çaldı. Bu sefer Çağla, ‘Geç geldin’ dedi. Bizimle alakası yok. Burada başka bir şey var ama ne olduğunu anlamadık. Bizi müzikalden böyle çıkarmaları çirkin bir davranış.” Ayda Koşan, sahnelenen iki oyundan da ücret almadıklarını belirtti:

“Konserlerimizi müzikalin programına göre iptal ettik. 2 prömiyer oldu. ‘Biri aile yakınlarına diğeri ise normal prömiyer’ dediler. İkisinden de para almadık. 3 iş sonra da bizi müzikalden çıkarttılar. Sözleşmemiz yok. Müjdat abi (Gezen) ‘Sen olmazsan, ben olmam. Kasideyi dinledik ağladık. Kesinlikle sen olmalısın bu projede’ dedi.

Sözleşme yapmak istedik fakat Müjdat abi ‘Sözleşme benim sözümdür’ dedi. Bu olaylar sonrası Müjdat Gezen’i aradık ama telefonuna çıkmadı. Ablam mesaj yazdı: ‘Sen bana bir açıklama borçlusun.’ Ondan sonra bizi aradı ve şunları söyledi: ‘Evet, gerçekten şık olmadı bu durum. Ben söyledim kendilerine ama ekibin kararı’. 6 dakikalık bir rolümüz vardı ve orada bizi taşıyamadılar. Böyle pat diye insanı çıkaramazsınız.”

"KULİS ADABINA UYUM SAĞLAYAMADI"

"7 Kocalı Hürmüz" müzikalinin yapımcısı Onurcan Taş, yaşananlar sonrası şu açıklamayı yaptı: “Mine Koşan konuk sanatçıydı. Bizzat ben konuştum kendisiyle. ‘Karşılıklı olarak siz bize, biz de size uyum sağlayamadık. Dolayısıyla affınızı talep ediyoruz bu proje için’ dedik. Sonra teşekkür etti ve telefonu kapattı. İddialar doğru değil. Tamamen Mine Koşan’ın kulis adabına uyum sağlayamaması söz konusu. Asistan, yapım personelleri ve hatta yapımcıya hakaret etti. Kendisini kırmadan yollarımız ayırdık. Tiyatro başka bir şey, konser başka. Anlatamayacağım şeyler de var içeride.”