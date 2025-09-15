77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar tam liste

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 77'ncisi düzenlenen Emmy Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Komedyen Nate Bargatze'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede, birçok kategoride tarihi ilkler yaşandı. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam liste..