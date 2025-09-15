77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar tam liste
Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen 77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine, kariyerlerinde ilk kez Emmy kazanan isimlerin zaferleri damga vurdu. Pek çok kategoride güçlü rakiplerini geride bırakan bu isimler, gecenin en çok konuşulan anlarına imza attı.
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 77'ncisi düzenlenen Emmy Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Komedyen Nate Bargatze'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede, birçok kategoride tarihi ilkler yaşandı. İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam liste..
En İyi Drama Dizisi
KAZANAN: The Pitt (HBO Max)
Andor (Disney+)
The Diplomat (Netflix)
The Last of Us (HBO Max)
Paradise (Hulu)
Severance (Apple TV+)
Slow Horses (Apple TV+)
The White Lotus (HBO Max)
En İyi Komedi Dizisi
KAZANAN: The Studio (Apple TV+)
Abbott Elementary (ABC)
The Bear (Hulu)
Hacks (HBO Max)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
Shrinking (Apple TV+)
What We Do in the Shadows (Hulu)
En İyi Mini Dizi
KAZANAN: Adolescence (Netflix)
Black Mirror (Netflix)
Dying for Sex (Hulu)
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix)
The Penguin (HBO Max)