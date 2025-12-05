79 yaşındaki Halil Ergün ameliyat oldu: Gözetim altında tutulacak

Usta oyuncu Halil Ergün'den gelen sağlık haberi, sevenlerini endişelendirdi. Özellikle 2006-2010 yılları arasında yayımlanan "Yaprak Dökümü" dizisindeki Emekli Kaymakam Ali Rıza Tekin karakteriyle hafızalara kazınan 79 yaşındaki sanatçı, bu sabah saatlerinde bir operasyon geçirdi.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; özel bir hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda Halil Ergün'ün kalbine giden ana damarlardan birinde daralma olduğu tespit edildi. Hızla ameliyata alınan usta oyuncunun kalp ana damarına başarılı bir şekilde stent takıldığı bildirildi.

Ameliyatın sorunsuz geçtiği ve Halil Ergün'ün tedbir amaçlı bir gece hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.