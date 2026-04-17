7’nci ameliyatını geçiren Aslı Bekiroğlu çaresiz anlarını paylaştı: Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyor
Ekranların neşeli yüzü Aslı Bekiroğlu, son dönemde zorlu bir sağlık mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz günlerde 7'nci kez operasyon geçiren ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını derinden sarstı...
Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Oyuncu bu ameliyat sonrasında yedi operasyon daha geçirmek zorunda kalmıştı.
ASLI BEKİROĞLU NE AMELİYATI OLDU?
İki yıl boyunca yaşadığı zorlu süreci gözyaşlarıyla anlattığı bir video paylaşan oyuncu, iki kere ölümden döndüğünü söylemişti. Sürecin doktor hatası nedeniyle bu noktaya geldiğini belirten Aslı Bekiroğlu, sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişti.
Ancak Aslı Bekiroğlu'ndan üzücü haber geldi. Taburcu olmayı bekleyen Bekiroğlu, doktorların kararıyla bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı.
"BUGÜN ÇIKACAĞIMI SANMIŞTIM"
Gözyaşları içinde konuşan Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.