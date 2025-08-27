8 ayda 2 kanseri yenmişti! Zor günleri geride bırakan Nursel Ergin'den yeni imaj

"Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanınan, son olarak da "Gelinim Mutfakta" programını sunan Nursel Ergin, programdan ani bir şekilde ayrıldıktan sonra uzun süredir sessizliğini koruyordu.

Geçtiğimiz aylarda 8 ay boyunca rahim ve meme kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan 44 yaşındaki Nursel Ergin, zorlu tedavi sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Tedavisinin sona erdiğini duyuran ünlü sunucu, bu süreçte kendisine destek olan doktorlarına tek tek teşekkür ederek, “Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!” ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı yenerek ekranlara geri dönen Nursel Ergin'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını griye boyatan sunucu, yeni imajını "Yeni ben… Sahip olduklarınla değil, dokunduğun hayatlarla hatırlanacaksın. Birine ilham vermek, kalbini iyileştirmek, bir hayatı değiştirmek, bunlar asıl mirasındır” notuyla paylaştı.

Ergin’in bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.