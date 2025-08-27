8 yıllık evlilik sona erdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşandı
2016 yılında evlenen ve ikiz kızları bulunan oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinin sona erdiği öğrenildi.
"Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışan ve 2016 yılında evlenen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'nın dünyaya gelmesiyle mutluluklarını taçlandırmıştı.
Ancak uzun süredir çiftin üzerinde dolaşan ayrılık iddiaları, bugün gelen haberle kesinlik kazandı.
Ayrılacakları konuşulan çift, bu konudaki soruları uzun süre yanıtsız bırakmıştı. Özellikle Pelin Akil'in eşiyle olan paylaşımlarını azaltması, iddiaları daha da güçlendirmişti
Haziran ayında konuyla ilgili ilk kez konuşan Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından, sosyal medya profilinden eşinin soyadı olan Altan'ı kaldırmıştı.