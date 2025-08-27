8 yıllık evlilik sona erdi! Pelin Akil ile Anıl Altan boşandı

Haziran ayında konuyla ilgili ilk kez konuşan Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından, sosyal medya profilinden eşinin soyadı olan Altan'ı kaldırmıştı.