80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi
80 yaşında 7. çocuğunu kucağına alan usta oyuncu Robert De Niro, küçük çocuğu Gia Virginia ile derin bir bağ kurduğunu anlatırken duygusal anlar yaşadı.
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Ünlü oyuncu Robert De Niro, en küçük çocuğu Gia Virginia'nın son 9 ayda onun hayatı üzerinde yarattığı büyük etkiyi dile getirirken derinden etkilendi.
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Ünlü oyuncu, baba olma konusundaki son deneyimini bir kez daha anlatırken, gözleri doldu.
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Robert De Niro kızı Gia için "Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor. Bu harikulade bir şey." dedi.
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“80 yaşında bile olsa yeniden baba olmak harika bir duygu" diyen Robert De Niro kızı büyüdüğünde neler olacağını bilmediğini, onu yalnız bırakmaktan korktuğunu ancak kızı Gia’ya sahip olmanın her şeye değeceğini söyledi.
Ünlü oyuncu son olarak, 'büyüdüğünde kim bilir... Elimden geldiğince uzun süre yanında olmak, ondan keyif almak istiyorum...' açıklamasında bulundu.