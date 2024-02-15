80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi

“80 yaşında bile olsa yeniden baba olmak harika bir duygu" diyen Robert De Niro kızı büyüdüğünde neler olacağını bilmediğini, onu yalnız bırakmaktan korktuğunu ancak kızı Gia’ya sahip olmanın her şeye değeceğini söyledi.

Ünlü oyuncu son olarak, 'büyüdüğünde kim bilir... Elimden geldiğince uzun süre yanında olmak, ondan keyif almak istiyorum...' açıklamasında bulundu.