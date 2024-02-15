80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi

80 yaşında 7. çocuğunu kucağına alan usta oyuncu Robert De Niro, küçük çocuğu Gia Virginia ile derin bir bağ kurduğunu anlatırken duygusal anlar yaşadı.

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80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi - Resim : 1

Ünlü oyuncu Robert De Niro, en küçük çocuğu Gia Virginia'nın son 9 ayda onun hayatı üzerinde yarattığı büyük etkiyi dile getirirken derinden etkilendi.

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80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi - Resim : 2

Ünlü oyuncu, baba olma konusundaki son deneyimini bir kez daha anlatırken, gözleri doldu.

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80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi - Resim : 3

Robert De Niro kızı Gia için "Ona baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor. Bu harikulade bir şey." dedi.

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80 yaşında baba olan Robert De Niro, bebeğini anlatırken ağladı. İşte sebebi - Resim : 4

“80 yaşında bile olsa yeniden baba olmak harika bir duygu" diyen Robert De Niro kızı büyüdüğünde neler olacağını bilmediğini, onu yalnız bırakmaktan korktuğunu ancak kızı Gia’ya sahip olmanın her şeye değeceğini söyledi.

Ünlü oyuncu son olarak, 'büyüdüğünde kim bilir... Elimden geldiğince uzun süre yanında olmak, ondan keyif almak istiyorum...' açıklamasında bulundu.