80'ler akımına ünlüler de katıldı

Yapay zekayla 1980'lere dönüş akımı sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Sanat ve cemiyet hayatının öne çıkan isimleri, güncel fotoğraflarını dönemin giyim ve saç modasıyla yeniden tasarlayarak bu nostaljik trende ortak oluyor.

Elele Online

Elele Online
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80'ler akımına ünlüler de katıldı - Resim : 1

Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlüler de 80'ler akımına paylaşımlarıyla dahil oldu...

Özcan Deniz - Samar Dadgar

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80'ler akımına ünlüler de katıldı - Resim : 2

Ebru Gündeş

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80'ler akımına ünlüler de katıldı - Resim : 3

Ece Bayrak - Burak Çelik

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80'ler akımına ünlüler de katıldı - Resim : 4

Nükhet Duru