80'ler akımına ünlüler de katıldı
Yapay zekayla 1980'lere dönüş akımı sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Sanat ve cemiyet hayatının öne çıkan isimleri, güncel fotoğraflarını dönemin giyim ve saç modasıyla yeniden tasarlayarak bu nostaljik trende ortak oluyor.
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Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlüler de 80'ler akımına paylaşımlarıyla dahil oldu...
Özcan Deniz - Samar Dadgar
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Ebru Gündeş
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Ece Bayrak - Burak Çelik
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Nükhet Duru