90'ların popüler 'Jessica Fletcher'ı Angela Lansbury yaşamını yitirdi
90'lı yılların fenomen dizisi Cinayet Dosyası'nda her bölümde farklı cinayetleri çözen 'Jessica Fletcher' karakterini canlandıran oyuncu Angela Lansbury 96 yaşında hayatını kaybetti.
Cinayet Dosyası dizinin sevilen dedektifi Jessica Fletcher karakterinin yanı sıra ödüllerle dolu bir film ve sahne kariyerine sahip olan Angela Lansbury 96 yaşında yaşamını yitirdi.
Lansbury gençlik döneminde Hollywood'a damga vurdu, orta yaş döneminde bir Broadway yıldızı haline geldi ve ardından uzun süre devam eden televizyon dizisi Cinayet Dosyası'nda ('Murder, She Wrote'ta) milyonlarca hayrana ulaştı...
Aileden yapılan açıklamada, "Angela Lansbury'nin çocukları, 11 Ekim 2022 Salı günü, Los Angeles'taki evinde, 97. doğum gününe sadece beş gün kala annelerinin uykuda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler" denildi.
- Lansbury henüz 20 yaşına gelmeden 1944 yılındaki ilk filmi “Gaslight” ile ilk Oscar adaylığını aldı. Ertesi yıl “Dorian Gray'in Portresi” ile ikinci kez Oscar'a aday gösterildi.
- 'Lütfen Beni Öldürün'de kocasını öldüren bir kadını oynadı. The Reluctant Debutante (1958) filminde baskıcı bir anneydi.
- 'Blue Hawaii'de (1961) Elvis Presley'in sahiplenici annesiydi.
- Broadway'deki ilk çıkışını 1957'de 19. yüzyıldan kalma bir Fransız komedisinin çevirisi olan 'Hotel Paradiso' ile yaptı.
- Stephen Sondheim'ın Sweeney Todd müzikalinde Mrs. Lovett rolünü üstlendi ve performansıyla ile En İyi Aktris dalında Tony Ödülü kazandı.
- Toplamda 3 kez Oscar'a aday gösterilen Lansbur, 40 yılı aşkın bir süre boyunca 5 Tony ödülünün sahibi oldu. Lansbury ayrıca Cinayet Dosyası'ndaki Jessica Fletcher rolüyle 11 Emmy'e aday gösterildi. Usta oyuncu 1985, 1987, 1990 ve 1992 yıllarında 4 kez Altın Küre kazanmıştır.