90'ların popüler 'Jessica Fletcher'ı Angela Lansbury yaşamını yitirdi

Cinayet Dosyası dizinin sevilen dedektifi Jessica Fletcher karakterinin yanı sıra ödüllerle dolu bir film ve sahne kariyerine sahip olan Angela Lansbury 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Lansbury gençlik döneminde Hollywood'a damga vurdu, orta yaş döneminde bir Broadway yıldızı haline geldi ve ardından uzun süre devam eden televizyon dizisi Cinayet Dosyası'nda ('Murder, She Wrote'ta) milyonlarca hayrana ulaştı...

Aileden yapılan açıklamada, "Angela Lansbury'nin çocukları, 11 Ekim 2022 Salı günü, Los Angeles'taki evinde, 97. doğum gününe sadece beş gün kala annelerinin uykuda huzur içinde öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünler" denildi.