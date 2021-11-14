90'ların popüler sesiydi: Ozan Orhon şimdi neler yapıyor?

Hürriyet'ten Eda Solmaz'a konuşan Ozan Doğulu, 90'lı yıllarda meşhur olmayı şöyle anlatıyor: "Meşhur olduğum zaman 19, ilk albümüm çıktığında da 20 yaşındaydım. Dost olmayan bir dolu kişi etrafınızda oluyor. Daha sorunlar başlıyor. Ne kadar çok meşhur olursan o kadar üzerine yük biniyor. Herkes de olduğu gibi bende de yaralar bıraktı. ‘Bu işi istediğim zaman bırakırım’ diyordum. Tarkan gibi kendimi bu işe adamadım. Beraber çıktık ama ben daha geri planda kaldım sonraki senelerde. Ben bu işin içinde yarış atı olmak istemedim.”