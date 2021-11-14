90'ların popüler sesiydi: Ozan Orhon şimdi neler yapıyor?

"İlk albümle 2 buçuk milyon tiraj elde ettim. Benden sonra tüm genç popçular teker teker gelmeye başladı. Tayfun, Tarkan, Kenan Doğulu, Burak Kut... 90’lar pop furyası başladı. Kaseti olmayana kız vermiyorlardı.” Bu sözler 90'lı yılların ünlü ismi Ozan Orhon'a ait...
Hürriyet'ten Eda Solmaz'a konuşan Ozan Doğulu, 90'lı yıllarda meşhur olmayı şöyle anlatıyor: "Meşhur olduğum zaman 19, ilk albümüm çıktığında da 20 yaşındaydım. Dost olmayan bir dolu kişi etrafınızda oluyor. Daha sorunlar başlıyor. Ne kadar çok meşhur olursan o kadar üzerine yük biniyor. Herkes de olduğu gibi bende de yaralar bıraktı. ‘Bu işi istediğim zaman bırakırım’ diyordum. Tarkan gibi kendimi bu işe adamadım. Beraber çıktık ama ben daha geri planda kaldım sonraki senelerde. Ben bu işin içinde yarış atı olmak istemedim.”
Peki, 2000’lerde meşhur kelepçe ameliyatı ile gündeme gelen Ozan Orhon şimdi neler yapıyor?
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Röportajda yaşadıklarını anlatan Ozan Orhon, Amerika ve Türkiye serüveninin ardından her şeyi bırakıp bir süre sonra Kıbrıs’a yerleşmiş. 49 yaşındaki Ozan Doğulu, 7 yıl yaşadığı Kıbrıs’tan ayrılarak 4’üncü evliliğini yaptığı Selcan Demirci ile İstanbul’a gelmiş.