90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Çelik, ikonik kazağının sırrını açıkladı
Müziğin ve 90'lı yılların sevilen ismi Çelik, hayranlarına hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşattı. Sanatçı, yıllar önce hit şarkısı "Ateşteyim"in klibinde giydiği o meşhur kazakla sahne alarak sevenlerinin karşısına çıktı. Sahnedeyken kazakla ilgili duygularını paylaşan Çelik, bu kazağın yaklaşık 30 yıllık olduğunu ve bizzat annesi tarafından örüldüğünü dile getirdi.
90'lı yılların efsanevi isimlerinden Çelik, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde, hayranlarına tam anlamıyla bir nostalji ziyafeti sundu.
Hercai", "Dilberim" ve "Bir Güzellik Yap" gibi zamansız şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan sanatçı, sahneye çıktığında bir dönem kendisiyle özdeşleşen ikonik bir parçayı, "Ateşteyim" klibinde giydiği kazağı yeniden giydi.
Yaklaşık 30 yıl aradan sonra aynı kıyafetle sahneye çıkan Çelik, bu kazağın ardındaki duygusal ve anlamlı hikâyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanatçı, kazağın ortaya çıkış sürecini ve kendisi için taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı:
"Annemin 20 TL'lik yün ile ördüğü, yıllar sonra çok ünlü bir markanın 10.000 TL'ye atkısını çıkardığı (10.000 TL o zaman çok büyük para) benimle özdeşleşen bu ikonik kazağı hep bana sorarlar. Ben de hep aynı güzel, sıcak hikayeyi anlatırım. Basında bu ara çokça yer aldığı için yeni neslin, gençlerimizin de hatırlarında kalmasını istediğimden üzerinden geçmek istedim."