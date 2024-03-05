90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik estetik yaptırdı! İşte son hali
Yonca Evcimik, daha genç görünmek için estetik operasyon yaptırdı. Kısa süre içinde bambaşka bir görünüme kavuşan 60 yaşındaki şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu.
Bandıra Bandıra, Kendine Gel, 8.15 Vapuru, Abone, Çılgın Bediş gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ve şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran sanatçı Yonca Evcimik, fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.
Evcimik, son görüntüsüyle dikkat çekti. Daha önce karın kası estetiği yaptıran sanatçı, şimdi ise yüzüne bir dizi işlem yaptırdı.
Yüzünü gerdiren Yonca Evcimik'in son hali, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yeni halini beğendiğini ifade etti.
Yonca Evcimik daha önce estetiğin kadınlara yakıştığını, erkeklerin yaptırmaması gerektiğini söylemişti. Bir dönem karın gerdirme ameliyatı yaptıran Evcimik, yıllardır pilatesle ulaşamadığı görüntüye ameliyatla sahip olduğunu ve görüntüsünden memnun olduğunu dile getirmişti.