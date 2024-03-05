90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik estetik yaptırdı! İşte son hali

Yonca Evcimik daha önce estetiğin kadınlara yakıştığını, erkeklerin yaptırmaması gerektiğini söylemişti. Bir dönem karın gerdirme ameliyatı yaptıran Evcimik, yıllardır pilatesle ulaşamadığı görüntüye ameliyatla sahip olduğunu ve görüntüsünden memnun olduğunu dile getirmişti.